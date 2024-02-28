ABD Başkanı Biden'dan 'Siyonizm' açıklaması

NBC'nin haberine göre, kanalın "Late Night With Seth Meyers" programına katılan Biden, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya, "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol" yanıtını verdi.

"SİYONİST OLMANIZ İÇİN YAHUDİ OLMANIZA GEREK YOK, BEN SİYONİSTİM"

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Biden, İsrail'in kendileri ve Filistinliler için barışa sahip olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı." şeklinde konuştu.

Geçici ateşkesin sağlanması durumunda farklı bir yönde ilerlenebileceğini ifade eden Biden, böyle bir durumda İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin bağımsızlığını garanti altına alacak iki devletli çözüme ulaşılabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını vermişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.