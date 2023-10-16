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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur

        ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve olası kara harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 05:18 Güncelleme: 16.10.2023 - 05:19
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        Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur
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        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti.

        Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu.

        İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.

        Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

        AA'nın haberine göre; Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.

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