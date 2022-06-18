ABD Başkanı Biden bisikletten düştü

HABERTURK.COM

Haftasonunu Delaware'de geçiren ABD Başkanı Biden, bisikletle seyahat ettiği sırada çevredeki kalabalık ve gazetecilerle sohbet etmek için yavaşlamak istedi. Ancak bu sırada dengesini kaybeden Biden, herkesin gözü önünde bisikletten düştü.

Bisikletten düşen Biden'a korumalar hemen yardım ederken, Biden'ın ayağa kalkması sonrası kalabalık alkışladı.

Basının "İyi misiniz" sorularına "Gayet iyiyim, ayağım takıldı" dedi.

Biden'ın durumunun iyi olduğunun anlaşılması sonrası Çin ile yaptırımlara ilişkin sorulara yanıt veren Biden "Tatilim sırasında sizinle bunları konuşmayacağım" dedi. Çin Devlet Başkanı Jinping ile görüşmesine ilişkin soruya ise "Yakında" yanıtını verip alandan uzaklaştı.

BUSH DA DÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Bush da başkanlığı döneminde babasının 79’uncu doğum gününe katılmak için gittiği Maine eyaletindeki yazlığında elektrik enerjisiyle çalışan ve 'Asla düşmez' denilen ‘Ginger’ olarak bilinen scooterdan düşmüştü.

* Haberin görseli AP'den servis edilmiştir.