ABD'de son yapılan anketler ilk yılını geride bırakan Başkan Joe Biden için işlerin hiç de iyi gitmediğini gösteriyor.

Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre, halkın başkan Biden'a olan desteği yüzde 33. Anketi yapan kurumun objektif ve saygın bulunduğunu belirten Dış Politika Uzmanı Ali Çınar "Diğer başkanlara baktığımızda henüz ilk yılı dolan bir başkanın böyle yüzde 30'lar seviyesine düştüğünü daha önce görmemiştik. Biden bu şekilde giderse bu oran 30'ların da altına düşebilir ve Amerikan tarihinin en kötü başkanları arasında gösterilebilir" dedi. Biden'ın Covid-19 ile mücadelede, önceki başkan Donald Trump'tan daha kötü bir performans sergilediğini ifade eden Çınar "Test sıkıntıları, çok uzun kuyruklar görüyoruz. Biden'ın seçim dönemindeki 'Covid'i bitireceğim' mesajı yerini bulmadı. O nedenle Amerikan iç kamuoyunda bir hayal kırıklığı var" şeklinde konuştu.

DERİN KUTUPLAŞMA

Quinnipiac Üniversitesi'nin anketine göre halk; politik istikrarsızlık, demokrasinin tehlike altında olduğu ve dışarıdan değil içeriden gelebilecek bir düşmanlık korkusu üzerinde duruyor. Bu konuda 6 Ocak Kongre baskınının bir dönüm noktası olduğuna değinen Ali Çınar "Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında, hem ABD'nin devlet yapısı içinde hem de Amerikan kamuoyunda ve medyada derin bir kutuplaşmanın olduğunu görüyoruz. ABD ciddi bir ayrışma döneminde" dedi.

PİYASA KAYGILI

ABD'de halkın en önemli gündem maddelerinin ekonomi ve Covid-19'la mücadele olduğunu ifade eden Ali Çınar "Yüksek enflasyon ve işsizlik rakamları nedeniyle ABD piyasasında ciddi kaygılar var. Biden'ın ekonomi ile ilgili akılcı çözümler bulması gerekiyor ancak şu andaki sinyaller çok iyi değil" dedi. Çınar, Biden'ın yüksek enflasyon eleştirilerine verdiği, hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun olduğu yönündeki yanıtının ikna edici olmadığını da ifade etti.

DIŞ POLİTİKA DA BAŞARISIZ

ABD Başkanı Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecindeki başarısızlığının, sadece Cumhuriyetçiler tarafından değil kendi partisi tarafından da eleştirildiğine dikkat çeken Dış Politika Uzmanı Ali Çınar "Bu büyük bir kredi kaybettirirken, Çin ve Rusya ile ilgili ciddi bir yol haritasının bulunmadığını ya da Ortadoğu'da Suriye ve Irak politikalarının net olmadığını görüyoruz" dedi. Çınar, genele bakıldığında Biden'ın çok başarısız bir dış politika sergilediğini söyledi.

TRUMP VE HARRIS YARIŞABİLİR

Ali Çınar, ABD'de son günlerde gündeme gelen eski başkan Trump'ın önümüzdeki seçimlerde yeniden aday olabileceği iddialarını da değerlendirdi. Cumhuriyetçilerin anketlerine göre önceki başkan Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde aday adayı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Çınar, "Trump gelecek ay TRUTH Social adındaki kendi sosyal medya platformunu duyuracak. Bununla amacının seçmenine ve taraftarına rahat ulaşmak olduğu görülüyor" dedi. Ali Çınar Trump'ın karşısına çıkabilecek en güçlü Demokrat adayın ise, şu anki ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris olabileceğini belirtti.