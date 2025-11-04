Habertürk
        Haberler Dünya ABD basını: Trump yönetimi Gazze'de en az 2 yıl süreyle uluslararası bir gücün kurulmasını istiyor | Dış Haberler

        ABD basını: Trump yönetimi Gazze'de en az 2 yıl süreyle uluslararası bir gücün kurulmasını istiyor

        ABD yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bazı üyelerine, Gazze'de en az iki yıl süreyle uluslararası bir güç kurulmasını öngören bir karar tasarısı gönderdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:32 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:32
        "Trump Gazze'de uluslararası bir güç kurulmasını istiyor"
        Axios haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hazırladığı ve dün BMGK'deki bazı üyelere gönderildiği belirtilen taslağın detaylarını paylaştı.

        Habere göre taslak, ABD ve diğer katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama konusunda 2027 sonuna kadar geniş bir yetki verecek ve bu yetkinin daha sonra uzatılması mümkün olacak.

        Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, taslak kararın gelecek günlerde BMGK üyeleri arasında yapılacak müzakerelerin temelini oluşturacağını, sonrasında da oylanarak yürürlüğe girmesi ve ocak ayına kadar Gazze'ye ilk birliklerin konuşlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

        ABD'li yetkili, "Uluslararası İstikrar Gücü"nün (ISF), "barışı koruma gücü" yerine "icra gücü" olacağını ifade etti.

        Birçok ülkeden güvenlik güçlerinin yer alacağı ISF, Gazze'nin İsrail ve Mısır ile olan sınırlarını güvence altına alacak, sivilleri ve insani koridorları koruyacak ve yeni bir Filistin polis gücünü eğitecek.

        Taslakta, ISF'nin Gazze'de askeri altyapıların yok edilmesi, bölgenin silahlardan arındırılması ve Filistinli grupların silahsızlandırılması gibi görevleri yürüteceği belirtiliyor.

        ISF'nin görevleri arasında Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının gönüllü olarak yapmaması halinde silahsızlandırılmasını da içeriyor.

        Taslakta, ISF'nin kurulması ve operasyonlarının "Mısır ve İsrail ile yakın istişare ve işbirliği içinde" gerçekleşeceği aktarılıyor.

        Taslak kararda ayrıca, Filistin Yönetimi "reform programını tatmin edici bir şekilde tamamlayana" kadar, Gazze'nin yeniden inşası için öncelikleri belirleme ve fon sağlama için" Barış Kurulu"nun "geçiş yönetimi" olarak yetkilendirilmesi çağrısı yer alıyor.

        Gazze'de insani yardımların ise BM, Kızılhaç ve Kızılay gibi "Barış Kurulu" ile çalışan kuruluşlar tarafından dağıtılacağı ifade ediliyor.

        Yazı Boyutu
