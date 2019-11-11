11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD ordusu, Suriye’nin kuzeyinde ve doğusunda bulunan petrol sahalarında terör örgütü PKK/YPG ile devriye faaliyetlerine devam ediyor.
Türkiye-Irak-Suriye sınırı üçgenindeki Malikiye İlçesi sınırlarında kalan topraklarda terör örgütü tarafından işletilen çok sayıda petrol kuyusu var.
Anadolu Ajansı (AA),Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke İli'ne bağlı Malikiye’de, ABD ordusu devriyeleri ve PKK’lıları bir arada görüntüledi.
Teröristlerin kuyularda petrol çıkarma işlemi devam ederken, devriye atan ABD’lilere teröristler eşlik ediyor.
ABD askerlerinin güvenliğini sağladıkları da görülen teröristler, örgütün sözde özel kuvvetleri olan HAT Birimi'ne bağlı.
GÖRÜŞMELER YAPILIYOR
Petrol sahasında son haftalarda devriyeleri ve askeri varlıkları artan ABD’li askerler, zaman zaman tesislere girerek örgüt sorumlularıyla görüşmeler yapıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'de petrol için bulunduğunu itiraf ettiğini hatırlatırken, "Suriye'nin zenginlikleri üzerinde Suriye halkı dışında hiç kimsenin hakkı yoktur" demişti.
Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de varılan mutabakat gereği, Amerikan ordusunun PKK teröristlerini 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkarması gerekiyordu.
Amerikan yönetimi, Ekim ayı sonunda Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini duyurduktan sonra ülkenin doğusundaki Deyrizor İli civarında da askeri tahkimatlarını artırmıştı.
ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki 16 üs ve askeri noktasından çekilmişti. Harekat sonrasında ABD askerleri Haseke, Rakka, Aynularab'daki toplam 6 üs ve askeri noktaya geri dönmüştü.
Suriye'deki varlığını petrol sahalarına odaklayan ABD, Deyrizor'da iki üs daha inşa ediyor.
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