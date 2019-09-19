ABD, Amerikan vatandaşı DEAŞ'lıları Suriye'den çıkarıyor!

ABD, terör örgütü DAEŞ içindeki üç önemli teröristi ABD'ye taşımaya hazırlanıyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, ABD'den dün bölgeye intikal eden özel bir heyetin Rakka'da gerçekleştirdikleri sorgulamanın hemen ardından terör örgütü PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu SDG yöneticilerinden 3 teröristi resmi olarak istedi. Bölgedeki yerel kaynaklar, ABD'li heyete olumlu yanıtın verildiği ve ABD'nin üç teröristi birkaç gün içinde bölgeden çıkaracaklarını ifade etti.

İki gün önce Irak üzerinden Suriye'nin kuzeyine intikal eden ABD'li bir heyet, Rakka'daki SDG ve sözde özerk idare yetkililerine DEAŞ'a mensup yeni bir grup ABD'li tutukluyu ABD'ye götüreceğini öğrenildi. Bölgedeki yerel kaynaklar, söz konusu ABD'li heyetin iki asker ve dört diplomattan oluştuğunu, Ayn İsa'da SDG ve özerk idare yetkilileriyle bir araya geldiğini ve üç DEAŞ'lı tutukluyu beldedeki hapishaneden ABD'ye nakledeceğini bildirdiğini aktardı.

Tutuklu teröristlerin Uluslararası Koalisyona teslim edileceğini ve birkaç gün sonra ülkelerine gönderileceklerini aktarırken, isimleri veya örgüt içindeki pozisyonları hakkında bilgi vermedi.

Daha önce de terör örgütü YPG'liler, 22 Nisan'da 15 DEAŞ üyesini Tabka'daki hapishaneden, nakil sebebi veya nakledilenler içinde örgütün önde gelen isimlerinin olup olmadığı hakkında bilgi vermeden Ayn İsa'ya taşımıştı.