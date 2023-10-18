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        Haberler Dünya ABD Adana Konsolosluğu geçici olarak kapatıldı

        ABD Adana Konsolosluğu geçici olarak kapatıldı

        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği, ABD Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 23:05 Güncelleme: 18.10.2023 - 23:17
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        ABD Adana Konsolosluğu geçici olarak kapatıldı
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        ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Adana Konsolosluğu'nun geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

        Açıklamada, "ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar ziyarete kapalı kalacak. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı tırmanabilir ve şiddete dönüşebilir. Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir. Türkiye'deki ABD hükümeti personeline, Türkiye'nin güneydoğusundaki Adana Konsolosluk bölgesine hareketleri en aza indirmeleri ve seyahat etmekten kaçınmaları talimatı verildi" ifadelerine yer verildi.

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