Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Tenis Grand Slams ABD Açık'ta Djokovic'i yenen Alcaraz finale çıktı - Tenis Haberleri

        ABD Açık'ta Djokovic'i yenen Alcaraz finale çıktı

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Carlos Alcaraz, 7 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic'i setlerde 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 09:08 Güncelleme: 06.09.2025 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Djokovic'i yenen Alcaraz finale çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı finalinde, 7 numaralı seribaşı Djokovic ile 2 numaralı seribaşı Alcaraz karşı karşıya geldi.

        İspanyol raket, 2 saat 23 dakika süren karşılaşmada setleri 6-4, 7-6 ve 6-2 alarak Djokovic'i 3-0 yendi ve finale çıktı.

        Diğer yarı final eşleşmesinde, 1 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile bu gece karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        Babası gibi şehit oldu
        Babası gibi şehit oldu
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        YSK kararını verdi
        YSK kararını verdi
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        NYT: ABD 2019'da Kuzey Kore'ye asker çıkardı
        NYT: ABD 2019'da Kuzey Kore'ye asker çıkardı
        Nikaha, otobüs şoförü yetiştirdi
        Nikaha, otobüs şoförü yetiştirdi
        Pentagon'dan yeni savunma perspektifi
        Pentagon'dan yeni savunma perspektifi
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        Habertürk Anasayfa