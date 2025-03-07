ABB'nin mısır silajı desteği sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü olan BAKAP'ta (Başkent Ankara Kalkınma Projesi) ürettiği mısır silajlarını hayvan yetiştiricilerine dağıtmayı sürdürüyor.

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Hayvan üreticilerine yönelik başlatılan ve yüzde yüz hibeyle 24 ilçede dağıtılmaya başlanan mısır silajı desteği Şereflikoçhisar, Evren, Haymana, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinden sonra Kahramankazan, Elmadağ ve Polatlı'da devam etti.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kahramankazan'da hayvan yetiştiriciliği yapan 14 kişiye 29.5 ton, Elmadağ'da ise 38 kişiye 87.5 ton mısır silajı desteği sağlandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, mısır silajı desteğinin üreticiler tarafından büyük ilgiyle karşılandığını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile Kahramankazan Belediyesi ortaklığıyla çiftçilerimize mısırlık silajı dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıtımı yapılan mısır silajı öncelikle 42 yaş altındaki genç çiftçilerimize yönelik yapılıyor. Amacımız genç çiftçilerimizi tarım ve hayvancılık noktasında üretime teşvik etmek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Polatlı'da ise 43 kişiye yaklaşık 80 ton mısır silajı desteğinde bulundu. Konuya ilişkin bilgi veren Polatlı Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilal Haşim Avcı, "Burada sağlanan destek ile hem yerli üreticiye hem de ilçenin ekonomisine katkı sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve tüm ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.