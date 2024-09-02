AB yönetimi ile Macaristan arasındaki "ceza" gerginliği sürüyor

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AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Macaristan'ın, AB Adalet Divanının Birliğin göç politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle haziran ayında kestiği 200 milyon avroluk cezayı ödemediğini bildirdi.

Ujvari, "İlk 45 günlük periyod halihazırda sona ermiş olduğu için bugün Macaristan'a yeni bir talep gönderdik. Bu, Macaristan'a 15 gün tanıyor. 17 Eylül'e kadar ödeme hala yapılmadıysa, AB bütçesinden Macaristan'a verilecek miktardan tahsilat yapacağız." dedi.

Macaristan ile AB arasındaki göçmen anlaşmazlığı, Aralık 2020'ye dayanıyor. Bu tarihte AB Adalet Divanı, Macaristan'ın sığınmacıları "gözaltına alınmaya varan koşullarda" ve "transit bölgelerde" hukuka aykırı bir şekilde tuttuğuna hükmetmişti.

REKLAM AB'nin en üst mahkemesi, ayrıca, Macaristan'ın sığınma prosedürlerine sınırlı erişim sağladığına ve başvuru yapmayı "neredeyse imkansız" hale getirdiğine karar vermişti. Macaristan'ın bu kararı reddetmesi üzerine, 13 Haziran'da mahkeme bu kez ülkenin AB'nin sığınma mevzuatının uygulanmasından "kasıtlı olarak kaçındığını" belirterek, Budapeşte'yi AB hukukuyla uyumlanmakta her bir günlük gecikmesi için 1 milyon avro para cezası da dahil olmak üzere 200 milyon avroluk cezaya çarptırmıştı. Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 200 milyon avroluk cezayı sert dille eleştirerek, "Brüksel istiyorsa sığınmacıları tek yönlü biletle gönderebilecekleri" yönünde ifadeler kullanmıştı.

- Brüksel-Budapeşte gerginliği AB Macaristan'ı demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir eleştiriyor. AB'nin başlattığı "Birlik hukukunu ihlal" gerekçeli prosedür gereği, ortak bütçeden Macaristan'a ayrılan büyük miktarda pay dondurulmuştu. Macaristan, Rusya ile ilişkileri nedeniyle AB'nin ortak dış politikasına uyumsuzluk gösterdiği eleştirilerine de maruz kalıyor. Ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla üstlendiği AB dönem başkanlığı görevinin 5. gününde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'yı ziyaret etmesi gerginliği tırmandırmıştı.

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