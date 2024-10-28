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        Haberler Dünya AB ve NATO'dan Gürcistan seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma çağrısı | Dış Haberler

        AB ve NATO'dan Gürcistan seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma çağrısı

        Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Gürcistan'da muhalefetin ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin sonuçları tanımayacaklarını ilan ettiği parlamento seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma yapılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:03
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        AB ve NATO'dan Gürcistan seçimlerine soruşturma çağrısı
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        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Gürcistan'da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından yaşananların yakından takip edildiği bildirildi.

        Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) liderliğindeki Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu tarafından bildirilen ön bulguların seçimin "oy gizliliğinden sık sık taviz verildiği, usule ilişkin çeşitli tutarsızlıkların yaşandığı, seçmenlerin sindirildiği ve baskılandığına ilişkin haberlerin kamuoyunun sürece olan güvenini olumsuz etkilediği gergin bir ortamda" düzenlendiğini gösterdiği aktarıldı.

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        Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu ve diğer ilgili makamların seçim usulsüzlükleri ve ihlallerine ilişkin iddiaları "hızlı, şeffaf ve bağımsız şekilde soruşturma ve karara bağlamaya" çağrıldığı açıklamada, "Bu usulsüzlükler açıklığa kavuşturulmalı ve ele alınmalıdır. Bu, seçim sürecine olan güvenin yeniden tesis edilmesi için gerekli bir adımdır." ifadesi yer aldı.

        NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Seçim Gözlem Misyonunun ülkedeki seçimlerin "eşit olmayan bir ortamda gerçekleştiği ve bu durumun halkın seçim sonuçlarına olan güvenini zedelediğini" bildirdiğini anımsatarak, ihlallere ilişkin iddiaların "eksiksiz şekilde" soruşturulması gerektiğini kaydetti.

        Ne olmuştu?

        Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

        Oyların yüzde 11,03'ünü alan "Değişim İçin Koalisyonu" ikinci, yüzde 10,16'sını alan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci olmuştu.

        Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili seçim sonuçlarını tanımayacaklarını söylemişti.

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        #Gürcistan
        #AB
        #Nato
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