Rusya ile diyalog girişimine Ukrayna'dan tepki

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile yaptığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

AB LİDERLER ZİRVESİ

Yüksek Temsilci, Doğu Avrupa ile ortaklığa büyük önem verdiklerini, bölgeyi destek verecekleri öncelikli alan olarak gördüklerini söyledi.

Öğleden sonra başlayacak AB Liderler Zirvesi'nde Doğu Avrupa'ya verilen önemin teyit edilmesini beklediğini belirten Borrell, aralıkta yapılacak zirvede gelecek için ortak vizyon belirlenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

GÜRCİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN BARIŞÇIL ÇÖZÜM VURGUSU

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ise üç ülkenin temsilcilerinin Brüksel'de ilk defa bir araya geldiğini ifade ederek, Rusya'nın her üç ülkeye karşı agresif tavrının Avrupa'nın güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Zalkaliani, bu çatışmaların barışçıl çözümünden yana olduklarının altını çizdi.

Moldova Dışişleri Bakanı Ciocoi da çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Yüksek Temsilci ile diyaloğumuzu sürdürmeye, üçlü formatta iş birliğimizi artırmaya karar verdik". dedi.

KULEBA'DAN TEPKİ: AB YAPTIRIM POLİTİKASINDAN TEHLİKELİ SAPMA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da AB ve üç ülkenin ortaklığının bir üst seviyeye taşınması gerektiğini, aralıktaki zirvede bunu elde etmeyi umduklarını ifade etti.

Kuleba, Rusya ile AB arasında zirvelerin yeniden başlaması konusuna değinerek, "Söz konusu zirvelerin durdurulması bize göre, AB'nin yaptırım politikasının parçasıydı. Rusya'dan hiç ilerleme görmeden zirvelerin yeniden başlaması girişimi, AB yaptırım politikasından tehlikeli bir sapma olacaktır." diye konuştu.

Ukraynalı Bakan, "Zirvelerin yeniden başlatılmasının yersiz olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Berlin ve Paris yönetimleri, AB'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirve düzenlemesi teklifinde bulunmuştu.