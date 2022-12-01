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AB, Musk'ı Twitter'daki dezenformasyon konusunda uyardı

Avrupa Birliği (AB), Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ı platformunun birliğin dezenformasyon kurallarına uyması gerektiği konusunda ikaz etti

Giriş: 01.12.2022 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
AB, Musk'ı Twitter'daki dezenformasyon konusunda uyardı
AA

AB Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Musk'la görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Elon Musk'ın Twitter 2.0'ı, AB Dijital Hizmet Yasası'na uyumlu hale getirme niyetini memnuniyetle karşıladığını belirten Breton, Musk'ın ilgili AB mevzuatını dikkatle okuduğunu ve dünya çapında uygulanmasını makul olarak değerlendirdiğini bildirdi.

Breton, "Twitter'ın, şeffaf kullanıcı politikaları uygulaması, içerik denetimini önemli ölçüde güçlendirmesi, ifade özgürlüğünü koruması, dezenformasyonla kararlı bir şekilde mücadele etmesi ve hedefli reklamları sınırlaması gerekeceğinden önünde yapacak çok iş olduğunu açıkça ortaya koyalım." değerlendirmesinde bulundu.

Breton, Twitter hesabından Musk'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin kısa bir video da paylaştı. Breton'un yazılı açıklamasını ise Twitter hesabı yerine rakip sosyal medya uygulaması Mastodon üzerinden yapması dikkati çekti.

AB Komisyonu Üyesi Breton, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla "Kuş özgür kaldı" mesajını paylaşmasına da karşılık vermişti. "Avrupa'da kuş, bizim kurallarımıza göre uçacak" ifadesini kullanan Breton, Musk'ı uyarmıştı.

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