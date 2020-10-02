AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye mesajları

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Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet Başkanlarını bir araya getiren AB Liderler Zirvesi sona erdi. İki günlük zirvede Türkiye ilişkiler ve Doğu Akdeniz konusu detaylı olarak ele alındı. Zirvede Belarus’taki gelişmeler, Rusya ve Çin ile ilişkilerin yanında Libya’daki son durum ele alındı.

AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz konularında daha önceden yapılan açıklamaların tekrarlandığı ve Yunanistan ile Rum Kesimine AB üyesi olarak sahip çıkıldığı mesajı verildi.

"TÜRKİYE İLE AB'NİN DOĞU AKDENİZ'DE İSTİKRARLI VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA STRATEJİK ÇIKARLARI VAR"

Resmi açıklamada, "Akdeniz’de iş birliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesinde Türkiye ile AB'nin Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamda stratejik çıkarları vardır. İyi niyetle diyaloğu sürdürmek gerekmektedir. Devam eden tek taraflı eylemlerden kaçınmak, AB çıkarlarına aykırı ve uluslararası hukuku ve AB'nin egemenlik haklarını ihlal ediyor" denildi.

Tüm farklılıklar barışçıl diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi gerektiğine vurgu yapılarak, "Bu bağlamda AB Konseyi, Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışmasını yineliyor. Bu ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmelidir" ifadelerine yer verildi.

"DOĞRUDAN KEŞİF GÖRÜŞMELERİNE DEVAM MESAJLARI MEMNUNİYET VERİCİ"

Açıklamada Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalog sinyallerinin olumlu karşılandığı bildirilerek, "AB, Yunanistan ve Türkiye'nin son güven artırıcı adımlarının yanı sıra iki ülkenin Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırlandırmayı amaçlayan doğrudan keşif görüşmelerine devam edeceklerine dair mesajlar memnuniyet vericidir" denildi.

TÜRKİYE İLE OLUMLU BİR SÜREÇ BAŞLATILACAK

Resmi açıklamada Türkiye ile olumlu ilişkiler kurulması kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "AB Konseyi, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve ticaretin kolaylaştırılmasına özel bir vurgu yaparak kişiler arası temaslar, üst düzey diyaloglar, göç konularında sürekli iş birliği, 2016 AB-Türkiye Bildirisi ile ilgili konularında olumlu bir AB-Türkiye gündemi başlatmayı kabul etti" denildi.

Ayrıca, "AB Konseyi, Başkanını, AB Komisyonu Başkanını ve Yüksek Temsilci’yi AB-Türkiye gündeminin yeniden canlandırılması için bir teklif geliştirmekle görevlendirmiştir" bilgisi paylaşıldı.

MERKEL'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de ikinci günü yapılan AB liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Türkiye ile ilişkiler konusunda bir açıklama yaptı.

Merkel açıklamasında, "AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile yeniden tartışmak istiyoruz. Doğu Akdeniz konusunda, Yunanistan ve Kıbrıs'ın haklarına saygı duyulması gerektiğini ancak Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediğimizi netleştirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS ZİRVEDEN MEMNUN

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB Zirvesi'nde alınan kararları tatmin edici bulduğunu belirtti. Miçotakis, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerle, iki ülke arasındaki tek hukuki anlaşmazlık olan deniz yetki alanlarının belirlenmesini hedefleniyor" dedi.

Türkiye ve Avrupa arasında daha iyi ilişkiler kurulmasını arzu ettiğini belirten Miçotakis, bunun Türkiye'nin tutumuna bağlı olduğunu söyledi.