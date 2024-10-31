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        AB, Kuzey Kore'yi 'şiddetle' kınadı

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatması ile ilgili "Bu istikrarsızlaştırıcı ve yasadışı eylemler, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin yanı sıra küresel nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını da tehlikeye atmaktadır." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 22:01 Güncelleme: 31.10.2024 - 22:01
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        AB, Kuzey Kore'yi 'şiddetle' kınadı
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        Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu eylemin ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiği ve "yasa dışı" olduğunu belirtti.

        Borrell, "Bu istikrarsızlaştırıcı ve yasadışı eylemler, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin yanı sıra küresel nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını da tehlikeye atmaktadır." ifadesine yer verildi.

        "BMGK ÇERÇEVESİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMA" ÇAĞRISI

        Açıklamada, fırlatmanın "Kuzey Kore'nin kitle imha silahları geliştirme niyetinin devam ettiğini gösterdiği" değerlendirmesinde bulunularak, Kuzey Kore'ye "tüm nükleer silahları, kitle imha silahları, balistik füze programları ve mevcut nükleer programlarını sona erdirme, ilgili tüm faaliyetleri durdurma ve BMGK çerçevesindeki yükümlülüklere uyma" çağrısı yapıldı.

        AB'nin Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde olduğunun belirtildiği açıklamada, bölgede gerilimin tırmanmasını önlemenin ve diplomatik çözümler aramanın önemine işaret edildi.

        Kuzey Kore'nin, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) kıtalar arası balistik füze fırlattığı bildirilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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