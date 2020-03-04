Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'de temaslarda bulunacak. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında bugün görüşme olacak.

AA'nın haberine göre; görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.