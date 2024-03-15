AB Konseyi Başkanı Michel, Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderme yaptı
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, seçim sonuçlanmamasına rağmen "büyük zaferinden dolayı" tebrik etti
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'da bugün başlayan devlet başkanlığı seçimiyle ilgili konuştu.
Michel, bugün attığı tweet'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderme yaptı.
Putin'i "ezici oy çokluğuyla kazandığı zaferi nedeniyle" tebrik etmek istediğini belirten eski Belçika Başbakanı, "Muhalefet yok. Özgürlük yok. Seçim yok" ifadelerini kullandı.
SEÇİMLER 17 MART'TA BİTİYOR
Rusya'da 3 gün sürecek devlet başkanlığı seçimi için halk, sandık başına gitmeye başladı.
İlk olarak ülkenin en doğusunda yer alan Kamçatka ve Çukotka bölgesinde başlayan oy verme işlemleri, ülke genelinde 94 binden fazla sandıkta yapılıyor. Seçim, 17 Mart akşamında ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesinde sandıkların kapanmasıyla sona erecek.
Ülke içinde 112 milyon 309 bin 947, Rusya'nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 kayıtlı seçmen oy kullanacak.
Seçimler, hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda yapılıyor. Uzaktan oylama işlemi, Moskova dahil toplam 29 bölgede gerçekleştiriliyor.
Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidiliyor.
Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin desteğiyle bağımsız aday oldu.
Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.
Yeni seçilecek devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak.
Seçilme şansı çok yüksek görülen Putin, tekrar sandıktan galip çıkması halinde 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.
*Haberin görselleri AA ve Rusya Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından servis edilmiştir.