AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Schengen işlemeyince Avrupa durma noktasına geldi"

Schengen Forumu'nda konuşan von der Leyen, 26 ülkeden oluşan Schengen Bölgesi'nin yaklaşık 420 milyon vatandaşı kapsadığını, birçok Avrupalının Schengen sayesinde iç sınırlarla yaşamanın ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi.
Von der Leyen, Schengen sayesinde şirketlerin zamanında ürün nakli yapabildiğini, yaklaşık 2 milyon kişinin sınırlarda iş bulabildiğini, insanların sınır ötesi bağlantılar ve "Avrupa aileleri" kurabildiğini söyledi.
- "Schengen hepimiz için çok kıymetli"
"Pandeminin ilk ayları bize Schengen işlemezse ne olacağını gösterdi." diyen von der Leyen, "Avrupa durma noktasına geldi. Tezat gibi görünse de bu benim Schengen'in geleceğine olan inancımı artırdı. Schengen hepimiz için çok kıymetli. Başarısız olmasına izin vermeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Von der Leyen, 2006-2014'te iç sınır kontrollerinin 35 kere başlatılmasına rağmen 2015'ten bu yana bu rakamın 205'e yükseldiğine dikkati çekerek, bunun önemli bir artış olduğuna ve nedenlerinin acilen araştırılması gerektiğine işaret etti.
Schengen'in farklı sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken von der Leyen, geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Bu çerçevede öncelikli olarak dış sınırlarda tam güvenliğin sağlanması gerektiğini değerlendiren von der Leyen, ülkelerin kendi ortak alanlarında da güvenlik inşa etmesi gerektiğini ve Schengen'in daha iyi yönetilmesi gerektiğini kaydetti.
- "İç sınır kontrolleri son çare olmalı"
Von der Leyen, iç sınır kontrollerine sadece "son çare" olarak başvurulması gerektiğinin altını çizerek, tüm ülkelerin koordinasyon içinde hareket etmesinin önem taşıdığını dile getirdi.
- Schengen Bölgesi
Lüksemburg'un Schengen kasabasında 14 Haziran 1985'te imzalanan ve 26 Mart 1995'te yürürlüğe giren Schengen Anlaşması ile pek çok Avrupa ülkesi arasında sınır kontrolleri olmadan seyahat edilmeye başlandı.
Schengen bölgesi, mevcut durumda Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den oluşuyor.
Söz konusu 26 Schengen ülkesi arasında sınır uygulamaları, normal şartlarda yapılmıyor.
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