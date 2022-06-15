AB'den Mısır'a 3 milyar euroluk tarım desteği

Resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire’ye gelen AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından makamında kabul edildi.
İkili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, “Savaştan sonra gıda güvenliğinin durumunu görüştük. Mısır’ın yanında duracağız ve kısa vadede tahıl stoklarını artırması için 100 milyon dolar yardım sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.
Orta ve uzun vadede AB’nin yatırımlarıyla yerel gıda üretiminin yenilenmesi ve artırılması konusunun da masaya yatırıldığını ifade eden Von der Leyen, “Önümüzdeki yıllarda bölgede tarım, sulama ve suya 3 milyar euro bütçe ayıracağız.” diye konuştu.
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Sisi ile enerji güvenliği ve arzının artırılmasının yanı sıra Rusya’ya olan bağımlılıktan kurtulmaya yönelik AB’nin hamlesini de ele aldıklarını belirtti.
AB, Mısır ve İsrail arasında İsrail gazının Mısır’da sıvılaştırılarak Avrupa’ya ulaştırılmasına yönelik bugün Kahire’de imzalanan mutabakat zaptına da değinen Von der Leyen, söz konusu anlaşmayı “dev bir adım” olarak nitelendirdi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Sisi de uluslararası gıda krizinin, özellikle de yansımalarından en çok etkilenen ülkeler üzerindeki etkisini azaltmak için uluslararası iş birliğinin gerekliliği ve bu ülkelere yardım etmek için teknik ve finansal destek sağlamanın önemi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.
Sisi ayrıca, Von der Leyen ile görüşmesinde terör, yasa dışı göç ve Hedasi Barajı meselelerini de değerlendirdiklerini ve söz konusu başlıklarda AB ile mevcut koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını aktardı.
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