AB'den gaz tedariğinde 'öncelik' talebi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji konuları hakkında konuştu.
Şimdiye kadar Rusya'ya yönelik dört yaptırım paketi uyguladıklarını anımsatan von der Leyen, "Ukrayna'yı desteklemek aynı zamanda Putin'in acımasız savaşını finanse etmek için kullandığı kaynakları tüketmemek anlamına geliyor." diye konuştu.
Von der Leyen, Rusya enerji sektörüne yatırımları da durdurduklarını anımsatarak, enerji bağımlılığını geride bırakmak istediklerini belirtti.
Rus ekonomisinin yaptırımlardan olumsuz etkilendiğini belirten von der Leyen, son dönemde küresel firmaların da ülkeyi terk ettiğini ifade etti.
AB, RUSYA'DAN ENERJİ İTHALATINI AZALTMAK İSTİYOR
Von der Leyen, savaş nedeniyle enerji ve gıda güvenliğinin de tehlikede olduğuna dikkati çekerek, "Enerji politikası aynı zamanda güvenlik politikasıdır. Bu nedenle Komisyon, Rusya'dan gaz ithalatımızı önemli ölçüde azaltmamızı sağlayacak önlemler teklif etti." dedi.
Yenilenebilir enerji projelerini hızlandırmaları, enerji verimliliğine yatırımları artırmayı planladıklarını ifade eden von der Leyen, doğal gaz arzını Rus gazından güvenilir tedarikçilere doğru çeşitlendirmeleri gerektiğini vurguladı.
ABD'DEN ÖNCELİK VE EK GAZ TEDARİKİ TALEBİ
Von der Leyen, yarın ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceğine işaret ederek "Yarın, Başkan Biden ile önümüzdeki aylarda ABD'den AB'ye yapılan LNG teslimatlarına nasıl öncelik verileceğini görüşeceğim. Burada, önümüzdeki iki kış için ek gaz tedariki taahhüdünde bulunulmasını hedefliyoruz." diye konuştu.
AB'nin doğal gaz tedarikinde ilk sırayı yüzde 40'la Rusya alıyor. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküplük doğal gaz ithal etmişti.
AB ülkeleri, Rus gazına olan bağımlılığı hızla azaltmak istiyor.
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