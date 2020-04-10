10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları ekonominin koronavirüs salgınından toparlanabilmesi için yarım trilyon euro değerindeki yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardılar ancak derin bir resesyona doğru giden AB'deki toparlanmanın nasıl finanse edileceği sorusunu açık bıraktılar. Önceki günlerde varılamayan uzlaşıya ancak Almanya ve Fransa tarafından Hollanda'nın itirazlarını geri çekmesi sağlanarak sonucu varıldı. Hollanda salgın ile boğuşan devletlere verilecek acil kredilerin bazı koşullara bağlı dağıtılmasını istiyordu.
Anlaşmada toparlanmayı finanse etmek için ortak borçlanma senedi ihraç edilmesi konusu yer almadı. İtalya, Fransa ve
İspanya koronavirüs salgınıyla mücadele edecek para yaratmak için ortak borçlanma aracı ihraç edilmesini istiyor, Almanya,
Hollanda, Finlandiya ve Avusturya buna şiddetle karşı çıkıyorlardı.
'TARİHİN EN ÖNEMLİ DESTEK PLANI'
Anlaşmada "yenilikçi finansal araçların" konusunun AB üyesi 27 ülkenin devlet başkanı nezdinde ele alınması gerektiği belirtildi. Yani son derece tartışmalı olan Avrupa ülkelerinin tek başlarına değil de ortak şekilde borçlanması konusu başka platformlarda müzakere edilmeye devam edecek. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, anlaşmayı AB tarihinin en önemli ekonomik destek planı olarak niteleyerek "Avrupa, bu krizin üstesinden gelebileceğini gösterdi" dedi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 salgınıyla mücadele etmek için bir araya gelemezse AB'nin varlığının tehlikeye gireceği uyarısında bulunmuştu. Euro Bölgesi'ndeki ülkelerin maliye bakanlarının oluşturduğu Eurogrup'un başkanı Mario Centeno, paket kapsamında 100 milyar euronun çalışan ücretlerinin finanse edilmesi için kullanılacağını ve böylece şirketlerin istihdamı değil, çalışma saatlerini azaltabileceğini söyledi.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Centeno, Avrupa Yatırım Bankası'nın şirketlere 200 milyar euro kredi sağlayacağını ve euro bölgesinin kurtarma fonu olun Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) 240 milyar euroluk ucuz kredi sağlayacağını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!