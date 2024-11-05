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        Haberler Bilgi Alışveriş A101’e çekme karavan geliyor! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?

        A101'e çekme karavan geliyor! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?

        Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında çekme karavan yer aldı. 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak indirimler arasında benzinli motosiklet, buzdolabı, çay makinesi, gözleme sacı ve dikey şarjlı süpürge bulunuyor. Çekme karavan 239 bin TL'den satışa sunuluyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 14:35 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:35
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        • 1

          A101 7 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu ile bu Perşembe indirime girecek yeni fırsat ürünleri açıklandı. A101 aktüel ürünlerde bu hafta hangi ürünler indirimli?

        • 2

          A101 market 7 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu şöyle:

          Erba Karavan 4.0 Çekme Karavan 239.000 TL

        • 3

          APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

        • 4

          SEG No-Frost Buzdolabı 16.999 TL

          SEG CM910 9 kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL

        • 5

          SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.599 TL

          Katmer ve Gözleme Sacı 999 TL

          Onvo Dijital Çay Makinesi 1.599 TL

        • 6

          Kiwi Yağlı Radyatör 1.599 TL

          Saç Şekillendirici Fırça 499 TL

          Şarjlı Saç Kesme Makinesi 439 TL

        • 7
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