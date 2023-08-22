A101'e scooter ve teknoloji ürünleri geliyor! İşte 24 Ağustos A101 aktüel kataloğu
A101, aktüel ürünlerinde geniş bir yelpaze sunuyor. 24 Ağustos'ta şubelere gelecek indirimli ürünlerde; teknolojik aletler, scooter, gıda, mutfak malzemeleri gibi birçok ürün yer alacak.
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50" Ultra HD Android TV - 9.599 TL
65" Ultra HD Android TV - 15.999 TL
Philips Bluetooth Kulaklık- 549,00 TL
Philips powerbank- 259,00 TL
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3'lü Koltuk- 3.490,00 TL
Katlanır piknik masası- 299,00 TL TL
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Goodwest Siyah Cam Ankastre 3'lü- 4.799,00 TL
SEG Çekmeceli Derin Dondurucu- 6.099,00 TL
SEG ST 283 Buz Dolabı- 7.499,00 TL
SEG CM 1012 10 kg Çamaşır Makinesi- 9.199,00 TL
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APEC Maxi Scooter 59.990 TL
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KİWİ KCM 7510 Elektrikli Cezve 159,00 TL
KBS 1031 Banyo Baskülü- 189,00 TL
KSI6316 Seyahat Ütüsü- 399,00 TL
Aprilla AHC 5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi- 349,00 TL
Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi- 349,00
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Emaye mangal 50'lik 159,00 TL
Sinek kovucu 139,00 TL
Orta boy kafesli mangal teli- 44,90 TL
Izgaralı piknik mangal- 69,90 TL
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