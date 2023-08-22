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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101'e scooter ve teknoloji ürünleri geliyor! 24 Ağustos A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? - Alışveriş Haberleri

        A101'e scooter ve teknoloji ürünleri geliyor! İşte 24 Ağustos A101 aktüel kataloğu

        A101, aktüel ürünlerinde geniş bir yelpaze sunuyor. 24 Ağustos'ta şubelere gelecek indirimli ürünlerde; teknolojik aletler, scooter, gıda, mutfak malzemeleri gibi birçok ürün yer alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 20:31 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:31
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        • 1

          50" Ultra HD Android TV - 9.599 TL

          65" Ultra HD Android TV - 15.999 TL

          Philips Bluetooth Kulaklık- 549,00 TL

          Philips powerbank- 259,00 TL

        • 2

          3'lü Koltuk- 3.490,00 TL

          Katlanır piknik masası- 299,00 TL TL

        • 3

          Goodwest Siyah Cam Ankastre 3'lü- 4.799,00 TL

          SEG Çekmeceli Derin Dondurucu- 6.099,00 TL

          SEG ST 283 Buz Dolabı- 7.499,00 TL

          SEG CM 1012 10 kg Çamaşır Makinesi- 9.199,00 TL

        • 4

          APEC Maxi Scooter 59.990 TL

        • 5

          KİWİ KCM 7510 Elektrikli Cezve 159,00 TL

          KBS 1031 Banyo Baskülü- 189,00 TL

          KSI6316 Seyahat Ütüsü- 399,00 TL

          Aprilla AHC 5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi- 349,00 TL

          Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi- 349,00

        • 6

          Emaye mangal 50'lik 159,00 TL

          Sinek kovucu 139,00 TL

          Orta boy kafesli mangal teli- 44,90 TL

          Izgaralı piknik mangal- 69,90 TL

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