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        Haberler Bilgi Alışveriş A101'de küçük ev aletleri haftası! A101 9 Ocak 2025 aktüelinde neler var, hangi ürünler indirimde?

        A101'de küçük ev aletleri haftası! A101 9 Ocak 2025 aktüelinde neler var?

        A101, 9 Ocak 2025 aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta zincir markete; mikrodalga, dikey süpürge, tost makinesi, kettle, blender seti, fritöz gibi küçük ev aletleri geliyor. İşte, A101 9 Ocak 2025 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 17:12 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:12
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        • 1

          A101, 9 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta markette, başta küçük ev aletleri olmak üzere elektrikli moped, mutfak gereçleri, bavul seti, beyaz eşya gibi birçok kalem geliyor. İşte, A101 9 Ocak kataloğu...

        • 2

          A101 9 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

          Paşabahçe 3 Katlı Sunumluk 199 TL

          Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 125 TL

          Paşabahçe Rain Kase 4'lü 119 TL

          Paşabahçe Rain Meşrubat Bardağı 3'lü 65 TL

        • 3

          Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 16.990 TL

          Piranha Darbeli Matkap 699 TL

          Piranha Dekupaj Testere 699 TL

          Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 799 TL

          Kiwi Şarjlı El Testeresi 1.199 TL

        • 4

          A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

          SEG Bulaşık Makinesi 10.999 TL

          SEG No-Frost Buzdolabı 20.999 TL

          JVC 70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL

          Toshiba 43' 4K UHD Android Tv 11.499 TL

          Philisp 40' Full HD Led Tv 11.999 TL

          Philips 32' HD Led Smart Tv 8.999 TL

          Lenovo Idepad Slim 3 Laptop 8.999 TL

          Panasonic TU400 Cep Telefonu 1.999 TL

          Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL

          Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.850 TL

          Lenovo 150 Wireless Mouse 349 TL

        • 5

          Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

          Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.599 TL

          Arzum Cleancompact Elektrikli Süpürge 2.999 TL

          Arzum Airchef Sıcak Hava Fritözü 1.999 TL

          English Home Çıkarılabilir Tabakalı Tost Makinesi 1.499 TL

          English Home Mini Blender Seti 1.299 TL

          English Home Inox Çay Makinesi 1.799 TL

          Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL

          Sinbo Inox Kettle 459 TL

        • 6

          PP Büyük Boy Valiz 799 TL

          PP Orta Boy Valiz 699 TL

          PP Kabin Boy Valiz 599 TL

          PP Makyaj Çantası 279 TL

          Oyuncak Aktiviteli Çalışma Masası 179 TL

          Şemsiye 189 TL

        • 7

          Lava Döküm Sahan 699 TL

          Papilla Tava Seti 2'li 379 TL

          Luminarc Servis Tabağı 39 TL

          Renkli Oval Kase 35 TL

          Boncuk Kenarlı Tepsi 35 TL

          Çok Amaçlı Erzak Kabı 75 TL

        • 8
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