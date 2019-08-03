A101 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğu ile yine çok sayıda ürün indirimli fiyatlarla raflarda olacak. A101'de 8 Ağustos Perşembe günü itibari ile raflarda yer alacak ürünler arasında, teknolojik ve elektirikli aletlerden mutfak gereçlerine, ev tekstili ürünlerden gıda ve kzmetik ürünlerine pek çok üründe indirim olacak. 8 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KARTALOĞU

HI-LEVEL HL43DLK010 Dual Led TV 1499 TL

Honor 9 Lite Cep Telefonu 1199 TL

Altus AL1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 649 TL