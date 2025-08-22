Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel kataloğu yayında! A101'de bu perşembe neler var? A101 kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek?

        A101 aktüel kataloğu yayında! A101'de bu perşembe neler var?

        "A101'de bu hafta neler var?" sorusu gündeme geldi. A101'de bu hafta beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri bulunuyor. İşte 28 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler listesi...

        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 21:47 Güncelleme: 22.08.2025 - 21:47
          A101 28 Ağustos 2025 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ile gündeme geldi. Bu hafta perşembe günü A101'de küçük ev aletlerinden, teknolojik ürünlere daha birçok ürün satışa çıkmaya hazırlanıyor. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 28 Ağustos bu hafta perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

