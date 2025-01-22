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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 23 Ocak 2025 aktüelinde neler var? Bu hafta markete karavan ve elektrikli moped geliyor

        A101 23 Ocak aktüelinde neler var? Bu hafta markete karavan ve elektrikli moped geliyor

        A101, 23 Ocak Perşembe günü itibarıyla marketlere gelecek yeni aktüel ürünlerini yayınladı. A101'e bu hafta çekme karavan, elektrikli moped, tencere takımı, yolluk, yataklı koltuk, bavul seti, televizyon gibi onlarca ürün geliyor. İşte, 23 Ocak 2025 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 13:27 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:27
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        • 1

          A101, 23 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüelini yayınladı. A101'e bu hafta çekme karavan, elektrikli moped, tencere takımı, yolluk, yataklı koltuk, bavul seti, televizyon gibi onlarca ürün geliyor. İşte, 23 Ocak 2025 aktüel kataloğu...

        • 2

          A101 23 OCAK 2025 AKTÜELİ

          Erba Karavan 4.0 Çekme Karavan 299 bin TL

        • 3

          A101 23 OCAK 2025 AKTÜELİ

          AMP5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 64.490 TL

        • 4

          A101 23 OCAK 2025 AKTÜELİ

          JVC 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 22.999 TL

          Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 23.999 TL

          Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 14.599 TL

          Gaming Klavye 349 TL

          Oppo A38 6/128 GB Cep Telefonu 7.499 TL

          Erkek Eşofman Altı 349 TL

          Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 299 TL

          Erkek Bisiklet Yaka Sweatshirt 379 TL

        • 5

          Deepway Lastik Tamir Kiti 450 ml 69 TL

          Seldur 2 Metre 3'lü Priz 239 TL

          Webasto Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5kW 5.499 TL

          ABS Valiz Orta Boy 739 TL

          ABS Valiz Kabin Boy 639 TL

          Sıcak Su Torbası 59,50 TL

          3 Fonksiyonlu Krom Batarya Ucu 49,50 TL

        • 6

          EG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL

          SEG 12 KG Çamaşır Makinesi 15.799 TL

          Regal Beyaz 3'lü Ankastre Set 14.599 TL

          Kiwi Overlok Makinesi 5.999 TL

          English Home Airfryer 2.499 TL

          Kiwi Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL

          Sarex Çay Makinesi 1.199 TL

          Çelik Kettle 459 TL

          Dijital Baskül 279 TL

        • 7

          Kutu Oyunu Bionic Adam 99 TL

          Oyuncak Tabanca 159 TL

          Oyuncak Metal Çek Bırak Arabalar 85 TL

          Oyuncak Tombul Traktör 119 TL

          Oyuncak Bloklar 38 Parça 159 TL

          Oyuncak Beşik 129 TL

          Oyuncak Alissa Mutfak Seti 229 TL

        • 8

          Seramik Basık Tencere 649 TL

          Seramik Tava 399 TL

          Seramik Derin Tencere 649 TL

          Borosilikat Çay Bardağı 6'lı 159 TL

          Borosilikat Kupa 69,50 TL

          Tava Seti 3'lü 499 TL

          Dikdörtgen Metal Yemek Kabı 2'li 699 TL

          Güral Porselen Pasta Tabağı 59 TL

          Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri 169 TL

        • 9
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