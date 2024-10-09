"A101'de bu hafta neler var?" sorusu gündemdeki yerini aldı. A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 10 Ekim Perşembe A101 aktüel ürünler listesi...