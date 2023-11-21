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        Haberler Yaşam A Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri Nedir? A Rh + Kan Grubuna Göre Beslenme Listesi ve Özellikleri

        A Rh pozitif kan grubu özellikleri nedir? A Rh + kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri

        Kan, sağlıklı bir vücudun işleyişini sağlayan hayati bir sıvıdır. Kan grupları ise 8 farklı grup altında incelenmektedir. Ülkemizdeki insanların %37'si A Rh+ kan grubuna, %7'si ise A Rh- kan grubuna sahiptir. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 01:49 Güncelleme: 21.11.2023 - 01:49
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        A Rh pozitif kan grubu özellikleri
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        Yaygınlığı itibariyle ülkemizde en fazla bulunan kan gruplarından biri olan A rh+ kan grubunun beslenme listesi ve özellikleri hakkında çokça araştırma yapılmaktadır. Bu araştırma konularının açıklayıcı listesine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. A Rh pozitif kan grubu özellikleri ve A kan grubu özellikleri nelerdir? A kan grubuna göre beslenme listesi nedir? A kan grubu beslenme hakkında merak edilenler nelerdir? İşte, detaylarıyla A Rh+ kan grubu.

        A Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri

        Taş devrinde yaşayan insanlar, toprağın işlenmesiyle birlikte ot ve bitkilerle beslenme stiline yönelmiştir. Bu da A kan grubunun doğmasına sebebiyet vermiştir. Genel olarak enfeksiyonlara karşı dirençli olan bu kan grubu Batı Avrupa'da yaygın olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra Akdeniz, Adriyatik ve Ege kıyılarında da bu kan grubuna rastlarız.

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        A Kan Grubunun Özellikleri:

        • Mide kanserine yakalanma riski diğer kan gruplarına oranla daha yüksektir.
        • Bağışıklık dirençleri yüksektir.
        • Hassas bir sindirim sistemine sahiptirler.
        • Çevresel koşullara kolayca uyum sağlarlar.
        • Diğer gruplara nazaran stresle daha kolay başa çıkarlar.
        • Kalp ve damar hastalıklarına, kanser ve diyabete yatkındırlar.

        A Kan Grubu Özellikleri

        Akıllı, tutkulu, duyarlı ve işbirlikçi, sadık ve sabırlı yapıları vardır. Ayrıca görgü kurallarına da oldukça önem verirler. A kan grubuna sahip kişilikler görgü kurallarına veya toplumsal standartlara veya belirlenmiş kurallara aykırı davranmaktan hoşlanmazlar.

        Tek seferde tek bir görevi yerine getirmeyi tercih ettikleri için çoklu görevlerde verimli değiller. A kan grubu insanlar çok organizedir ve gelişigüzel eylemlerden hoşlanmayabilirler. Her şeyi düzenli ve doğru yerde tutmayı tercih ederler.

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        A Rh negatif kan grubu özellikleri
        A Rh negatif kan grubu özellikleri

        Üstlendikleri her görevi büyük bir tutarlılık ve ciddiyetle yerine getirebilirler; OKB'si olan pek çok kişi bu kategoriye girebilir. Bu kan grubundaki kişiler çok inatçı olabilir ve kolayca strese girebilirler. Kavgadan hoşlanmazlar, herkesle uyum içinde olmayı tercih ederler.

        A Kan Grubuna Göre Beslenme Listesi

        A kan grubuna sahip bireylerin diyetlerinin vejeteryan ağırlık olması gerekmektedir. Kilo kaybı için deniz ürünleri, sebzeler, ananas, zeytinyağı ve soya tercih edilebilir. Süt ürünleri, buğday, mısır ve barbunya fasulyesinden ise kaçınılmalıdır.

        Tahıllar

        • Kinoa
        • Esmer pirinç
        • Karabuğday
        • Yulaf

        Baklagiller ve Fasulye

        • Mercimek
        • Nohut
        • Lacivert fasulye
        • Barbunya
        • Börülce

        Meyve

        • Yaban mersini
        • Kirazlar
        • Elmalar
        • Ananas
        • Papaya

        Sebzeler

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        • Lahana
        • Ispanak
        • Brokoli
        • Brüksel lahanası
        • Havuçlar

        Fındık ve Tohumlar

        • Badem
        • Chia tohumları
        • Keten tohumu
        • Kabak çekirdeği
        • Ceviz

        Süt Alternatifleri

        • Badem sütü
        • Pirinç sütü
        • Hindistan cevizi sütü (ölçülü olarak)
        • Soya yoğurdu

        Proteinler

        • Soya peyniri
        • Tempeh
        • Somon (ölçülü olarak)
        • Uskumru (ölçülü olarak)
        • Tavuk (ölçülü)

        Otlar ve Baharatlar

        • Zerdeçal
        • Zencefil
        • Reyhan
        • Kekik

        İçecekler

        • Yeşil çay
        • Bitki çayları (örneğin papatya, nane)
        • Karpuz suyu (ölçülü olarak)

        A Kan Grubu Beslenme

        “Tarımcılar" olarak, A kan grubuna sahip olan bireyler genel olarak bitki temelli bir diyete teşvik edilir. A RH kan grubu diyet listesinde; tofu, sebzeler, tahıllar, baklagiller, deniz ürünleri ve hindi yer alır. Ancak kırmızı et, süt ürünleri ya da mısır yenmesi tavsiye edilmez. Bu grupta yer alan kişiler etten kaçınmalı ve yoga gibi sakinleştirici egzersizlere yönelmelidir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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