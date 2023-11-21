A Rh pozitif kan grubu özellikleri nedir? A Rh + kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri

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Yaygınlığı itibariyle ülkemizde en fazla bulunan kan gruplarından biri olan A rh+ kan grubunun beslenme listesi ve özellikleri hakkında çokça araştırma yapılmaktadır. Bu araştırma konularının açıklayıcı listesine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. A Rh pozitif kan grubu özellikleri ve A kan grubu özellikleri nelerdir? A kan grubuna göre beslenme listesi nedir? A kan grubu beslenme hakkında merak edilenler nelerdir? İşte, detaylarıyla A Rh+ kan grubu.

A Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri

Taş devrinde yaşayan insanlar, toprağın işlenmesiyle birlikte ot ve bitkilerle beslenme stiline yönelmiştir. Bu da A kan grubunun doğmasına sebebiyet vermiştir. Genel olarak enfeksiyonlara karşı dirençli olan bu kan grubu Batı Avrupa'da yaygın olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra Akdeniz, Adriyatik ve Ege kıyılarında da bu kan grubuna rastlarız.

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A Kan Grubunun Özellikleri:

Mide kanserine yakalanma riski diğer kan gruplarına oranla daha yüksektir.

Bağışıklık dirençleri yüksektir.

Hassas bir sindirim sistemine sahiptirler.

Çevresel koşullara kolayca uyum sağlarlar.

Diğer gruplara nazaran stresle daha kolay başa çıkarlar.

Kalp ve damar hastalıklarına, kanser ve diyabete yatkındırlar.

A Kan Grubu Özellikleri

Akıllı, tutkulu, duyarlı ve işbirlikçi, sadık ve sabırlı yapıları vardır. Ayrıca görgü kurallarına da oldukça önem verirler. A kan grubuna sahip kişilikler görgü kurallarına veya toplumsal standartlara veya belirlenmiş kurallara aykırı davranmaktan hoşlanmazlar.

Tek seferde tek bir görevi yerine getirmeyi tercih ettikleri için çoklu görevlerde verimli değiller. A kan grubu insanlar çok organizedir ve gelişigüzel eylemlerden hoşlanmayabilirler. Her şeyi düzenli ve doğru yerde tutmayı tercih ederler.

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Üstlendikleri her görevi büyük bir tutarlılık ve ciddiyetle yerine getirebilirler; OKB'si olan pek çok kişi bu kategoriye girebilir. Bu kan grubundaki kişiler çok inatçı olabilir ve kolayca strese girebilirler. Kavgadan hoşlanmazlar, herkesle uyum içinde olmayı tercih ederler.

A Kan Grubuna Göre Beslenme Listesi

A kan grubuna sahip bireylerin diyetlerinin vejeteryan ağırlık olması gerekmektedir. Kilo kaybı için deniz ürünleri, sebzeler, ananas, zeytinyağı ve soya tercih edilebilir. Süt ürünleri, buğday, mısır ve barbunya fasulyesinden ise kaçınılmalıdır.

Tahıllar

Kinoa

Esmer pirinç

Karabuğday

Yulaf

Baklagiller ve Fasulye

Mercimek

Nohut

Lacivert fasulye

Barbunya

Börülce

Meyve

Yaban mersini

Kirazlar

Elmalar

Ananas

Papaya

Sebzeler

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Lahana

Ispanak

Brokoli

Brüksel lahanası

Havuçlar

Fındık ve Tohumlar

Badem

Chia tohumları

Keten tohumu

Kabak çekirdeği

Ceviz

Süt Alternatifleri

Badem sütü

Pirinç sütü

Hindistan cevizi sütü (ölçülü olarak)

Soya yoğurdu

Proteinler

Soya peyniri

Tempeh

Somon (ölçülü olarak)

Uskumru (ölçülü olarak)

Tavuk (ölçülü)

Otlar ve Baharatlar

Zerdeçal

Zencefil

Reyhan

Kekik

İçecekler

Yeşil çay

Bitki çayları (örneğin papatya, nane)

Karpuz suyu (ölçülü olarak)

A Kan Grubu Beslenme

“Tarımcılar" olarak, A kan grubuna sahip olan bireyler genel olarak bitki temelli bir diyete teşvik edilir. A RH kan grubu diyet listesinde; tofu, sebzeler, tahıllar, baklagiller, deniz ürünleri ve hindi yer alır. Ancak kırmızı et, süt ürünleri ya da mısır yenmesi tavsiye edilmez. Bu grupta yer alan kişiler etten kaçınmalı ve yoga gibi sakinleştirici egzersizlere yönelmelidir.

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