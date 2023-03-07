Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Milli Takım

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Arda bizim için bir cevher

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler için övgülerde bulundu. "Arda bizim için bir cevher" diyen Alman teknik adam, "O Türkiye'nin ve Türk futbolunun bir değeri" ifadelerini kullandı

Giriş: 07.03.2023 - 22:00 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Arda bizim için bir cevher
HABERTURK.COM

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçeli Arda Güler hakkında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, genç yeteneğin Türk futbolu için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

"Arda bizim için bir cevher" diyen Stefan Kuntz, "O, Türkiye’nin ve Türk futbolunun bir değeri" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in gelişimine de vurgu yapan Kuntz, "Bizim ona kendini geliştirebilecek, en güzel ortamı sağlamamız gerekli. Onun Türk futboluna vuracağı damga, sağlayacağı katkı, verecekleri yarın ya da 6 ay sonra değil. Doğru geliştirilirse 2-3 yıl sonra asıl aşamasını kaydedip Türk futboluna değer katabilecek." şeklinde konuştu.

''KESİNLİKLE EURO 2024'TE OLACAĞIZ''

Stefan Kuntz, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma şansını da değerlendirdi.

62 yaşındaki teknik adam, "Şu an mevcut oyuncularımızı göz önünde tutarsak çok net Avrupa Şampiyonası’na gidecek kalitedeyiz ve kesinlikle EURO 2024’de olacağız." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Baraj doluluk oranlarında son durum
Baraj doluluk oranlarında son durum
Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
İRAP Değerlendirme Toplantısı düzenlendi
İRAP Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.