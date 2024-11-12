Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç günü, saati ve canlı yayın kanalı
A Milli Takım maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden A Milli Erkek Futbol Takımı, 5. maç için çalışmalarını sürdürüyor. 10 puanla birinci sırada yer alan Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, Galler karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Milliler, Galler karşısında kazanması durumunda birinciliği garantileyecek ve A Ligi'ne yükselecek. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, Milli maç fikstürü...
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Türkiye - Galler maçı için heyecan dorukta. Montella yönetimindeki A Milli Erkek Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım maç takvimine göre milliler Galler mücadelesinin ardından Karadağ deplasmanına konuk olacak. Ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyenler ‘’Türkiye - Galler maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Uluslar Ligi milli maç fikstürü...
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TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. Maçında Galler'i Kayseri'de konuk edecek.
Türkiye - Galler maçı 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak
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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye - Galler karşılaşması TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
Ayrıca milli maç Exxen platformu üzerinden de takip edilebilecek.
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UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
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ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Haziran 2025'te düzenlenecek final turnuvasındaki yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak.
UEFA Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2022 tarihli kararı uyarınca Rusya, 2024/25 UEFA Uluslar Ligi turnuvasına katılamayacak.
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ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU
1-TÜRKİYE 10 PUAN
2- GALLER 8 PUAN
3- İZLANDA 4 PUAN
4- KARADAĞ 0 PUAN
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