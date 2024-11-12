Türkiye - Galler maçı için heyecan dorukta. Montella yönetimindeki A Milli Erkek Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım maç takvimine göre milliler Galler mücadelesinin ardından Karadağ deplasmanına konuk olacak. Ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyenler ‘’Türkiye - Galler maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Uluslar Ligi milli maç fikstürü...