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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi Macaristan'ı tanıyalım... - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi Macaristan'ı tanıyalım...

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan'la daha önce 15 kez karşı karşıya geldi. Macarlar'ın ay-yıldızlılara karşı galibiyet sayılarında 9-4 üstünlüğü bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:30 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:38
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        A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için play-off'ta karşı karşıya geleceği Macaristan, A Ligi 3. Grubu 3. sırada bitirdi.

        A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

        Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

        15 MAÇIN 9'UNU MACARLAR KAZANDI

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan ile tarihinde 15 kez karşılaştı.

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        İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

        Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi.

        Türkiye ile Macaristan arasındaki son maç 22 Mart 2024'te Budapeşte'de oynandı. Hazırlık karşılaşmasını Macarlar 48. dakikada Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

        RESMİ MAÇLARDA GALİBİYET SAYILARI EŞİT​​​​​​​

        Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

        1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

        2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

        2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

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        İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.

        UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.

        MACARİSTAN'DA TANIDIK YÜZLER: SALLAI VE SZALAI

        Teknik direktörlüğünü İtalyan çalıştırıcı Marco Rossi'nin yaptığı Macaristan'ın kadrosunda Türkiye'de de forma giyen bir futbolcu yer alıyor. Roland Sallai, bu yaz transfer döneminde Alman ekibi Freiburg'dan, Galatasaray'a transfer oldu. Sallai, Macaristan'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı son 6 maçta da forma giydi ve 1 gol kaydetti. Öte yandan eski Fenerbahçeli Attila Szalai de Macaristan'ın savunmadaki önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

        MACARİSTAN'DAN FARKLI GALİBİYET

        Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında yaşadı.

        Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

        MACARİSTAN B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ

        A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

        Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti.

        Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Tarih Yer Organizasyon Sonuç
        22.03.2024 Budapeşte Özel 0-1
        18.11.2020 Budapeşte UEFA Uluslar Ligi 0-2
        03.09.2020 İstanbul UEFA Uluslar Ligi 0-1
        26.03.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1
        16.10.2012 Budapeşte Dünya Kupası Elemeleri 1-3
        12.09.2007 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3-0
        07.10.2006 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
        06.09.1995 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0
        07.09.1994 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2
        05.09.1990 Budapeşte Özel 1-4
        16.03.1988 Budapeşte Özel 0-1
        04.04.1984 İstanbul Özel 0-6
        22.09.1982 Györ Özel 0-5
        29.04.1962 Budapeşte Özel 1-2
        19.02.1956 İstanbul Özel 3-1

        Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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