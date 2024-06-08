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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı belli oldu - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı belli oldu

        A Milli Futbol Takımı için EURO 2024'e özel şarkı hazırlandı. Sefo'nun seslendirdiği 'Türkiyem' adlı parça, TFF tarafından duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:30
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        Millilerin, EURO 2024 şarkısı belli oldu!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Millî Takımımız için özel bir şarkı hazırlandı.

        İşte A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı:

        TFF'den yapılan açıklamada; "Milyonların severek dinlediği Sefo, aylarca üzerinde çalışarak yeni müzik melodileri ile hazırladığı besteye cesaret, başarı ve inanç temalı sözler yazarak "Türkiye'm" isimli özel bir şarkı hazırladı.

        A Millî Takım oyuncularımız ve teknik heyetimizin de beğenisini alan "Türkiye'm" isimli şarkı Ay-Yıldızlı formayı göğsünde gururla taşıyan A Millî Takımımıza 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Sefo tarafından özel olarak hazırlandı.

        Şarkıyı besteleyen ve stüdyo kaydı dahil tüm kayıtları Almanya'daki ve Türkiye'deki stüdyolarda masraf dahi almadan hazırlayan Sefo, "Türkiye'm" şarkısını A Millî Takımımız adına tescil ettirerek A Millî Takımıza ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye etti.

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        "Türkiye'm" şarkısının TFF Başkanlığı'na teslimi sırasında Sefo, A Millî Takımımıza büyük bir heyecanla gönüllü olarak özel bir şarkı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederken, A Millî Takımımıza 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de A Millî Takımımız için hiç bir ücret almadan özel bir şarkı yapan ve federasyon adına tescil ettiren Sefo'ya teşekkürlerini ileterek isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.

        "Türkiye'm" şarkısı bugün ilk defa TFF Youtube kanalında yayınlandıktan sonra, Spotify, Fizy, Muud, Apple Music, iTunes, YouTube Music, Instagram, Facebook, TikTok vb. tüm dijital platformlarda ve aynı anda radyo ve TV'lerde yayınlanacak.

        "Türkiye'm" şarkısının klibi de yakında A Millî Takımımızı destekleyen tüm vatandaşlarımıza sunulacak.

        Şarkının sözleri:

        Şampiyon uyan!

        Sahada tam gaz sesini duyar

        Türkiye bu ya!

        Rakip farketmez her şekil uyar

        Ay-Yıldız bu ya!

        90 dakika ruhunu koyan

        Türkiye bu ya!

        Avrupa - Asya sesini duyar

        Avrupa merhaba!

        Söyle bana

        Kupayı kazanacağız sahada

        Sok bunu kafana

        Saygı dur Ata'ma!

        Hatırlamazsan sor babana

        Tribün havada, Ay-Yıldız sahada

        Golleri köşeye köşeye yaz

        Taktik yok bam - bam - bam

        Şutları "ra-ta-ta"

        Çılgın Türkler laf anlamaz (ya)

        Sahada saldır saldır

        Gel kupayı kaldır

        Söyler her gün andım, andım

        Türkiye'm kazandın

        Kırmızısı kandır kandır

        Forma terle yıkandı

        Zaman geldi saldır saldır

        Gel kupayı kaldır"

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