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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yaşandı - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yaşandı

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'ı ağırlayacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:09
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        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'ı ağırlayacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Umut'un yerine Galatasaraylı Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.

        Halil Dervişoğlu'nun bu akşam ay-yıldızlı ekibin Riva'daki kampına katılacağı belirtildi.

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