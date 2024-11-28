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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım dünya sıralamasında 2 basamak geriledi - Futbol Haberleri

        A Milli Takım dünya sıralamasında 2 basamak geriledi

        A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak gerileyerek 28. sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:41 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:41
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        Dünya sıralaması açıklandı! Milli Takım...
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        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puan ile 28. basamakta bulundu.

        Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

        Listenin ilk 5 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 6. sıraya, Hollanda ise 7. sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.

        Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

        Sıra Takım Puan Değişim
        1 Arjantin 1867,25 -16,25
        2 Fransa 1859,78 -0,07
        3 İspanya 1853,27 +8,94
        4 İngiltere 1813,81 +5,98
        5 Brezilya 1777,85 -8,52
        6 Portekiz 1756,12 +3,44
        7 Hollanda 1747,55 -0,69
        8 Belçika 1740,62 -20,65
        9 İtalya 1731,51 +2,11
        10 Almanya 1703,79 +0,2
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