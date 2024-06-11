A Milli Takım çalışmalarını sürdürdü

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Polonya-Türkiye özel maçına ilk 11'de başlayan futbolcular otelde yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ise sahada çalıştı. Isınma ile başlayan idman, pas ve taktik çalışmaların ardından 5'e 5 maç ile sona erdi. Ümit Milli Takım'dan Yasin Özcan ve Uğur Kaan Yıldız da antrenmanda yer aldı.

Milliler, yarın TSİ 12.30'da Barsinghausen'de bulunan August Wenzel Stadyumu'nda biletli seyircilere ve basına açık bir antrenman yapacak.