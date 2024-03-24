A Milli Takım, Avusturya maçının hazırlıklarına devam etti

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EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile 26 Mart Salı günü Viyana'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, özel maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Budapeşte'de BVSC-Zuglo kulübünün tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından taktiksel çalışmalar ve dar alanda çift kale maç yapıldı. Öte yandan Ay-yıldızlıların antrenmanını T.C. Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Avusturya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.