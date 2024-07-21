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        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris yolculuğu başladı - Voleybol Haberleri

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris yolculuğu başladı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris'e uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 18:49 Güncelleme: 21.07.2024 - 18:49
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        Filenin Sultanları'nda Paris yolculuğu!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Burhan Felek Voleybol Salonu’nda gerçekleşen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Toplantı sonrası Paris'e gitmek için yola çıkan ay-yıldızlılar; aileleri, yakınları, alt yaş kategorilerindeki sporcular ve vatandaşlar tarafından bando takımı eşliğinde uğurlandı.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        “Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge, İlkin Aydın ve Beyza Arıcı.”

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        Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

        29 Temmuz Pazartesi:

        10.00 Türkiye - Hollanda

        1 Ağustos Perşembe:

        10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

        4 Ağustos Pazar:

        10.00 Türkiye - İtalya

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