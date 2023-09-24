A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 Dünya Kupası'nı da kazandı
2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde oynadığı 7 maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
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2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden "Filenin Sultanları", son maçında Belçika'yı 25-14, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
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Milliler, aynı zamanda "Dünya Kupası" adıyla oynanan olimpiyat elemelerinde tüm maçlarını kazanan tek takım oldu.
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Organizasyonu 21 puanla namağlup zirvede tamamlayan Milli Takım, böylece 2023 Dünya Kupası'nı kazandı.
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2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden A Milli Takım, 2023 sezonunu 3 kupayla noktaladı.
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Üst üste 22. galibiyetine imza atan ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.