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        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 Dünya Kupası'nı da kazandı - Voleybol Haberleri

        A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 Dünya Kupası'nı da kazandı

        2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde oynadığı 7 maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:01
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        • 1

          2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden "Filenin Sultanları", son maçında Belçika'yı 25-14, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

        • 2

          Milliler, aynı zamanda "Dünya Kupası" adıyla oynanan olimpiyat elemelerinde tüm maçlarını kazanan tek takım oldu.

        • 3

          Organizasyonu 21 puanla namağlup zirvede tamamlayan Milli Takım, böylece 2023 Dünya Kupası'nı kazandı.

        • 4

          2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden A Milli Takım, 2023 sezonunu 3 kupayla noktaladı.

        • 5

          Üst üste 22. galibiyetine imza atan ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.

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