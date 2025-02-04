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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Kadın Basketbol Takımı, taraftara mesaj verdi - Basketbol Haberleri

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, taraftara mesaj verdi

        A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları İlayda Güner ve Melek Uzunoğlu, 6 Şubat Perşembe günü Kocaeli'de İzlanda ile yapacakları maçta taraftarların desteğinin çok önemli olacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:20
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        "Taraftarın enerjisiyle daha iyi oynuyoruz"
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları İlayda Güner ve Melek Uzunoğlu, İzlanda'yı ağırlayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        Milli basketbolcular İlayda Güner ve Melek Uzunoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        "TARAFTARIMIZIN ENERJİSİYLE DAHA İYİ OYNUYORUZ"

        Milli takımın Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki genel performansına değinen İlayda Güner, "4'te 4 yaptığımız için hepimiz mutluyuz ama bu bize yetmeyecek. Şimdi önemli iki tane maçımız var. Bu aşamayı 6'da 6'yla geçmek istiyoruz. İlk 4 maç, bizim çok iyi oldu. İzlanda ve Romanya gibi ekiplerle karşılaştık. Biraz İzlanda deplasmanında yorulduk. Orada daha iyi oynamayı planlıyorduk ama bu sefer daha iyi olacağımıza eminiz çünkü sıradaki maçı evimizde oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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        Sıradaki Romanya ve İzlanda maçlarını değerlendiren İlayda, "Romanya’yı neredeyse 50 sayı farkla yendik. Bence Romanya’nın her şeyi değiştirip karşımıza çıkması lazım. Birkaç yazdır beraber idman yapıyoruz. Artık buralara hazır olduğumuzu düşünüyorum. İzlanda şimdi sahamıza gelecek ve bu durum da maçta fark yaratacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Kocaeli’deki İzlanda maçında oluşacak atmosfere değinen İlayda Güner, "Milli takım formasıyla böyle bir maçta oynamak çok gurur verici. İzmit halkı, salonu çok inanılmaz bir şekilde dolduruyor. Onların enerjisiyle daha iyi oynuyoruz. Onların bize kattığı enerjiyle daha iyi oynayacağımıza eminim." şeklinde konuştu.

        MELEK UZUNOĞLU: “TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

        Melek Uzunoğlu ise Avrupa Şampiyonası’nın elemelerinin milli takım için çok güzel geçtiğini belirterek, "Elemelerde herkes çok güzel mücadele etti. Ufak bir sakatlığım olduğu için ben katılamadım. İzlediğimde herkesle gurur duydum. Çok güzel bir şekilde 4’te 4 yaptık. İnşallah Avrupa Şampiyonası’nda da aynı şekilde performansımıza devam ederiz. Herkes bunun için çalışıyor. Antrenmanlarımız ve kamplarımız yakında başlayacak. Hazırlıklarımıza yine devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Melek, genç oyuncular ile tecrübeli oyuncuların takımda beraber yer almasıyla ilgili ise "Biz, gençler olarak ablalarımıza katılmaya çalışıyoruz. Onlara daha çok enerji ve güç vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu kampta ve maçlarda onlara daha fazla katkı ve enerji vereceğiz. Onların da tecrübelerinden faydalanacağız. Onların da bize örnek olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

        Kocaeli'deki Slovakya maçında harika bir atmosfer oluştuğunu dile getiren Melek, "Slovakya karşılaşmasındaki atmosferi izlediğimde tüylerim diken diken olmuştu. Kocaeli’deki İzlanda maçında da bütün taraftarlarımızı salona bekliyoruz. İnşallah karşılaşmaya gelirler. Onların desteği bizim için çok önemli. Her zaman arkamızda olmalarını istiyoruz. Onlar yanımızdayken daha güçlüyüz." şeklinde konuştu.

        Sıradaki İzlanda ve Romanya maçlarının daha rahat geçeceğini vurgulayan Melek, "Romanya ve İzlanda ile daha önce oynadığımız için onlara karşı bir tecrübemiz var. Rakiplerimize şimdi daha kolay çalışabileceğiz. Disiplinimizi de maçlara göre ayarlayacağız. Daha önce onlara karşı oynadığımız için oyuncularını tanıyoruz. Önceki maçlara göre daha güzel bir karşılaşma olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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