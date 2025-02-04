A Milli Kadın Basketbol Takımı, taraftara mesaj verdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları İlayda Güner ve Melek Uzunoğlu, İzlanda'yı ağırlayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Milli basketbolcular İlayda Güner ve Melek Uzunoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZIN ENERJİSİYLE DAHA İYİ OYNUYORUZ"

Milli takımın Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki genel performansına değinen İlayda Güner, "4'te 4 yaptığımız için hepimiz mutluyuz ama bu bize yetmeyecek. Şimdi önemli iki tane maçımız var. Bu aşamayı 6'da 6'yla geçmek istiyoruz. İlk 4 maç, bizim çok iyi oldu. İzlanda ve Romanya gibi ekiplerle karşılaştık. Biraz İzlanda deplasmanında yorulduk. Orada daha iyi oynamayı planlıyorduk ama bu sefer daha iyi olacağımıza eminiz çünkü sıradaki maçı evimizde oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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Sıradaki Romanya ve İzlanda maçlarını değerlendiren İlayda, "Romanya’yı neredeyse 50 sayı farkla yendik. Bence Romanya’nın her şeyi değiştirip karşımıza çıkması lazım. Birkaç yazdır beraber idman yapıyoruz. Artık buralara hazır olduğumuzu düşünüyorum. İzlanda şimdi sahamıza gelecek ve bu durum da maçta fark yaratacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli’deki İzlanda maçında oluşacak atmosfere değinen İlayda Güner, "Milli takım formasıyla böyle bir maçta oynamak çok gurur verici. İzmit halkı, salonu çok inanılmaz bir şekilde dolduruyor. Onların enerjisiyle daha iyi oynuyoruz. Onların bize kattığı enerjiyle daha iyi oynayacağımıza eminim." şeklinde konuştu.