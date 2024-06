A Milli Hentbol Takımı Kaptanı Samet, Avrupa Şampiyonası Elemelerini değerlendirdi

Ay-yıldızlı takım ile 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını sürdüren milli takımın kaptanı Samet, spor yaşamını AA muhabirine değerlendirdi.

Hentbola 8 yaşında Rize'de başladığını ve o günden itibaren hentbolu hiç bırakmadığını dile getiren Samet, "11 yaşımdan 15 yaşına kadar hentbolu da futbolu da aynı anda devam ettirdim. Ortaokul bitince de hentbola olan sevgim ağır bastığı için hentbolu tercih ettim ve Ankara'ya hem liseyi okumak hem de altyapısı daha iyi bir kulüp olan Ankara Büyükşehir Belediyespor'a gittim. 3 yıl sonra birinci lige Antalya Yükseliş Koleji'ne gittim. Aynı zamanda orada lise sonunda liselerarası dünya şampiyonu olduk. O benim için çok unutulmaz bir an, çok güzel hikayeler, anlar biriktirdim." diye konuştu.

Milli takımda başantrenör Daniel Gordo ile güzel bir atmosferin oluştuğunu vurgulayan Samet, "Her kampımız eğlenceli, keyifli ama zor da geçiyor. Hem tempoya hem de oyun sistemine alıştık diyebiliriz. En iyi performansla, iyi şekilde kampı bitirmek istiyoruz. Ortam gayet iyi, istenilen şeyleri de yaptığımıza inanıyorum. Hedefimiz tabii ki Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Hepimiz bunun bilincindeyiz ve son sürat çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

En büyük destekçisinin ailesi olduğunu da kaydeden Samet, "Aileme buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Annem, babam her zaman yanımdaydı. Her maçtan sonra arayıp sorarlar. Abim, ablam, 3 kardeşiz, en küçükleri benim, her maçıma, gelmeye çalışırlar. Hep böyle arkamda tribünde desteğim vardır. En büyük destekçilerimden birisi de eşim, buradan eşime de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ay-yıldızlı kaptan, yeni düğün yaptığının hatırlatılması üzerine de "9 Haziran'da düğünümü yaptım, 10 Haziran'da da kampıma katıldım. Eşime çok teşekkür ediyorum, anlayışla karşıladı ve bana zaten desteği her zaman en yüksek seviyede. Milli takıma geldim, bizim için bu aşk, bu arma sevdası bitmez. Elimden gelenin en iyisini yapıp en güzel şekilde çalışıp performansımı en yüksekte tutarak devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.