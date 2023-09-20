A Milli Futbol Takımı'nda Montella dönemi!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, Riva'da yaptığı görüşme sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörlüğü için Vincenzo Montella ile anlaştı.

AYRILIĞI GETİREN SÜREÇ 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan karşısında 2 puan kaybeden Ay-Yıldızlılar'da Stefan Kuntz eleştirilerin odağındaki isim haline gelmişti. TFF kanadı Alman hocaya desteğini Ermenistan maçının ardından da gösterirken, Başkan Mehmet Büyükekşi; "Hırvatistan maçına Kuntz çıkacak" demişti. Milli Takım'da ne olduysa Japonya maçının ardından oldu. Belçika'da oynanan hazırlık maçında Milliler rakibi karşısında 4-2 sahadan mağlup ayrılırken, Kuntz'un mücadele sonraki sözleri deprem etkisi yarattı. TFF, takım ve Hakan Çalhanoğlu'na yönelik suçlamalar, ayrılığı getirdi.

NE DEMİŞTİ? REKLAM Kuntz basın Japonya maçından sonra basın toplantısında "Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, onlardan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için yüzde 100'ünü verecek seviyeye gelmeli. En çok canımı acıtan konu, futbolcularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil. Kimse yanımda da olmuyor" açıklamasında bulunmuştu.

TFF DESTEĞİNİ ÇEKTİ Yaşanan bu gelişmelerin ardından, TFF yönetimi Kuntz'a desteğini tamamen çekti. Başkan Büyükekşi, Milliyet gazetesi yazarı Atilla Gökçe'ye verdiği demeçte; "Kendi ayağına sıktı" dedi. Alman hoca ile yolların ayrılması bir numaralı gündem haline gelirken, Milli Takım için yeni bir rota arayışı başladı. Kuntz Riva'ya davet edilirken, fesih işlemleri görüşüldü ve ayrılık resmiyete döküldü.

A MİLLİ TAKIM'DA MONTELLA DÖNEMİ A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz döneminin sona ermesinin ardından masaya Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella isimleri gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nda özellikle Hamit Altıntop'un isteği doğrultusunda yabancı bir teknik direktörle yola devam edilmesine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stefan Kuntz'dan boşalan A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevine Vincenzo Montella'yı getirdi. Anlaşmaya varılan İtalyan teknik adam Türkiye'ye geldi. İtalyan çalıştırıcının resmi prosedürlerin ardından imza atması bekleniyor. 731 GÜN GÖREVDE KALDI TFF, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile milli takımı, Alman çalıştırıcıya emanet etmişti. 60 yaşındaki teknik adam, 731 gün görevde kaldı ve FIFA Dünya Kupası elemeleri, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri ile UEFA Uluslar Ligi maçlarında takımın başındaydı.

20 MAÇA ÇIKTI Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 20 karşılaşmaya çıktı. Milliler, bu maçlarda 12 galibiyet elde ederken, 5 kez de mağlup oldu. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, 20 maçta rakip fileleri 46 kez havalandırıp, kalesinde 26 gol gördü. Kuntz yönetimindeki milliler, son olarak Belçika’da hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup olmuştu.

REKLAM PLAY-OFF'TA PORTEKİZ'E KAYBETTİ A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile FIFA 2022 Dünya Kupası elemelerinde son 4 maçta takımın başındaydı ve milliler grubu ikinci sırada bitirip, play-off oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar, play-off yarı finalinde Portekiz’e 3-1 yenildi ve elendi.

FAROE ADALARI'NA KAYBETTİ Kuntz yönetiminde A Milli Takımı, Uluslar C Ligi’nde mücadele etti. Milliler grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 13 puanla lider tamamladı ve Uluslar Ligi’nde B Ligi’ne yükseldi. Grupta Faroe Adaları’na deplasmanda 2-1 mağlup olunması kamuoyunda tepki çekti.