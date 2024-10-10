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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı konuk edecek - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı konuk edecek

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:47
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        Ay Yıldızlıların konuğu Karadağ!
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, yarın Samsun'da Karadağ'ı ağırlayacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

        Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

        Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu.

        Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor.

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        Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Galler karşı karşıya gelecek.

        BARIŞ ALPER'İN CEZASI BİTTİ

        Milli takımda, Galler karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek.

        Ay-yıldızlı ekipte, Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi.

        A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

        TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

        A Milli Takım'ın Karadağ maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

        Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

        Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

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