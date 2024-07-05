A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadında yürüyüş yaptı
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Hollanda ile karşılaşacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın son hazırlığını sabah saatlerinde Barsinghausen'deki kamp merkezinde yapan milliler, uçakla Berlin'e geldi ve ardından Olimpiyat Stadı'na geçti.
Yürüyüş sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, stadın zeminini kontrol etti.
Milli kaleci Mert Günok da kale önüne gelerek çimlerin durumuna baktı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yürüyüşte yer aldı.
Yürüyüşün ardından teknik ekip ve takım hatıra fotoğrafı çektirdi.