A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya’yı 37-28 mağlup etti
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu ilk maçında Sakarya'da konuk ettiği İtalya'yı 37-28 mağlup etti.
Giriş: 01.11.2023 - 22:56 Güncelleme: 01.11.2023 - 22:56
2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Turu’nda A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile Sakarya Serdivan Spor Salonu’nda karşılaştı. Ay-yıldızlılar, 1. Tur ilk maçından 37-28 galip ayrıldı. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.