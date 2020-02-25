25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri, 2019 FIBA Dünya Kupası ve EuroBasket 2021 Elemeleri'nde boy gösteren milli takım, 25 karşılaşmanın 12'sini kazandı, 13'ünü kaybetti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, özellikle 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 FIBA Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında dereceler elde etti.
- 2017'DE TÜRKİYE'DE ÇEYREK FİNALİ GÖREMEDİ
A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahipliğini üstlendiği 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finali göremedi.
Milli takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan grup maçlarında Rusya, Sırbistan ve Letonya'ya kaybetti. Büyük Britanya ve Belçika'yı yenerek 6 takımlı grubu 4. sırada bitiren A Milli Erkek Basketbol Takımı, zorda olsa son 16 turuna kaldı.
Son 16 turunda İspanya'yla eşleşen milliler, rakibine 17 sayı farkla 73-56 yenilerek elendi. Ufuk Sarıca yönetimindeki Türkiye, ev sahipliğini üstlendiği turnuvaya son 8 takım arasına kalamadan veda etti.
- DÜNYA KUPASI'NDA 22. OLDU
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 Dünya Kupası'nda olimpiyat elemeleri vizesini son anda almasına rağmen 32 takım arasında 22. oldu.
Elemelerde 12 maçta 8 galibiyet, 4 yenilgi alarak Çin'deki turnuvaya öz güvenli giden ay-yıldızlılar, şampiyonaya da Japonya galibiyetiyle başladı. Grupta çok iyi oynadığı ABD maçını uzatmada 93-92 kaybeden A Milli Basketbol Takımı, Çekya'ya 91-76 yenilince büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak üst turu göremedi.
Klasman maçlarına çıkan ay-yıldızlılar Karadağ'ı 79-74 yenip Yeni Zelanda'ya 102-101 yenildi ve turnuvayı 22. sırada tamamlayabildi. Kötü geçen turnuvaya rağmen millilerin, olimpiyat elemesi için vize alması teselli oldu.
- HOLLANDA VE İSVEÇ KARŞISINDA ŞOK YENİLGİLER
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Elemeleri'ne şok yenilgiler alarak başladı.
Hollanda, İsveç ve Hırvatistan'la aynı grupta yer alan Türkiye, Ankara'da FIBA sıralamasında 44. olan Hollanda'ya 72-65 yenildi.
Milliler, bu maçın telafisi için gittiği İsveç'te de maça ortak olma konusunda bile sıkıntı yaşadı. FIBA sıralamasında 56. sırada olan rakibine milliler, 87-80 mağlup oldu.
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