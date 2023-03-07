Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde son maçların tamamlanmasının ardından, dünya sıralamasını duyurdu. Avrupa Elemeleri’nde yer aldığı I Grubu’nu 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayarak turnuvaya katılım hakkı sağlayamayan Türkiye, puanını 537’ye yükselterek 16. sıradaki yerini korudu. Listenin ilk basamağında İspanya bulunurken, ikinci sırada ABD, üçüncü sırada ise Avustralya yer aldı.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nın ilk 20 basamağındaki takımlar ve puanları şu şekilde:

1. İspanya 758.3 puan

2. ABD 757.2 puan

3. Avustralya 740.2 puan

4. Arjantin 733.6 puan

5. Fransa 715.9 puan

6. Sırbistan 710.2 puan

7. Slovenya 701.9 puan

8. Litvanya 670.4 puan

9. Yunanistan 665.1 puan

10. İtalya 650.4 puan

11. Almanya 643.5 puan

12. Çekya 593.8 puan

13. Brezilya 593.6 puan

14. Polonya 591.1 puan

15. Kanada 577.8 puan

16. Türkiye 537 puan

17. Venezuela 523 puan

18. Karadağ 517 puan

19. Nijerya 461.4 puan

20. Porto Riko 455.4 puan