98. Gazi Koşusu heyecanı devam ediyor! Gazi koşusu ne zaman, rekor kimde?
2024 Gazi Koşusu'nun tarihi açıklandı. Yıllardır ilgiyle takip edilen bu yarışta bu yılın şampiyonu belirlenecek. Birincilik ödülü de duyuruldu. Türk at yarışçılığının derbisi sayılan Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayıp sona erecek, ödül miktarı ne? İşte tüm detaylar...
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Geçmişten bugüne büyük ilgi gören yarışta bugün bu senenin galibi seçilecek. Birincilik ödülü de ilan edildi. Türk at yarışlarının derbisi olan Gazi Koşusu'nun ne zaman, hangi saatte başlayıp biteceği ve ödül miktarı nedir? İşte tüm merak edilenler...
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GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 98 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun bugün, 30 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te yapılacak.
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GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, bu yıl TJK TV ve Tay TV'nin yanı sıra 17'si TV kanalı, 3'ü Radyo kanalı, 10'u ise internet sitesi ve youtube kanalı olmak üzere toplam 32 kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak.
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ÖDÜL NE KADAR OLACAK?
7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20.967.000 TL 'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24.848.250 TL’ye ulaşacak.