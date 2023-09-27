ÖTV ve KDV'siz vergisiz 9.500 TL altı cep telefonu modelleri ve fiyatları araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira destek verileceğini açıkladı. Üniversite öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi ödemeyecekler. İşte marka marka 9.500 TL altı cep telefonu modelleri ve fiyatları...